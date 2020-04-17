Сидите дома: Роспотребнадзор объяснил резкий рост заболеваемости коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T17:48:04+03:00

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Резкий рост числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге (после 154 случаев накануне, 424 инфицированных сегодня) заставил всех искать ответ на причины произошедшего. Что случилось и что надо делать, дабы ситуация не стала критической, «Комсомольская правда» узнала в городском управлении Роспотребнадзора.

- Резкий рост произошел в том числе потому, что у нас появилось большее число лабораторий и мы проводим больше тестов. Но, конечно, в основном это из-за того, что люди не соблюдают рекомендованный режим самоизоляции. Посмотрите, на улицах полно народа, - рассказала пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина. – И в выходные, как только засветит солнышко, тут же все идут на шашлыки. А ведь парки не просто так закрывали.

Кроме этого, правительство Северной столицы разрешило работу 22 тысячам предприятий. Это тоже можно понять, ведь город остановиться и замереть не может, но эпидситуацию это не улучшает. Только через общественный транспорт проходят сотни тысяч человек.

- Нам важно разобщить людей, разорвать цепочку. Вирус живет две недели. Человек мог заразиться, но не знать и заражать других. А сейчас, что мы видим – будет резкий рост заболеваний. Помогите врачам, они уже не справляются, очень большой наплыв. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, носите в общественном месте маску, а лучше оставайтесь дома, - просят горожан в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU