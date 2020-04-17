2020-04-17T18:23:36+03:00
Общество

Новые выплаты для безработных установили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Оставшимся после 1 марта без работы гражданам будет полагаться пособие в максимальном размере
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге и Ленобласти установили выплаты по безработицеВ Петербурге и Ленобласти установили выплаты по безработицеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области утверждены новые пособия для безработных. Так, граждане, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года и обратились в службу занятости, в апреле-июне получат выплаты в максимальном размере – 12 130 рублей.

- Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, - отметили в администрации Ленобласти.

Также в 47-м регионе приняты дополнительные меры поддержки для потерявших работу. Уволенным после 30 марта 2020 года и официально признанным безработными, устанавливается региональная доплата в размере 5 тысяч рублей на период повышенной готовности. Также от региона безработным гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, дополнительно предусмотрена однократная региональная доплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, что сейчас Биржа труда работает в онлайн-режиме. Встать на учет можно дистанционно, подав заявку на интерактивном портале областной Биржи труда или портале Работа в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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