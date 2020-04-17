КАД встал в километровые пробки вечером в пятницу 17 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T18:39:50+03:00

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Шла третья неделя режима самоизоляции из-за коронавируса, а в Санкт-Петербурге по прежнему пробки. Так, огромные заторы образовались на Кольцевой автодороге вечером в пятницу, 17 апреля. Машины встали в районе Обуховского моста, а также от Горского шоссе до проспекта Энгельса.

- Необычная пробка длиной 14,1 километров зафиксирована в 17:24 часов на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Здесь можно потерять 58 минут, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Еще один огромный затор образовался на юге КАД, рядом с Большим Обуховским мостом, на внутреннем кольце трассы. Пробка порядка 8 километров растянулась от развязки с Октябрьской набережной до 60-го километра кольца, за станцией метро «Обухово». Причиной тому стали ремонтные работы, которые продлятся с 17 по 20 апреля.

КАД встал в пробку вечером в пятницу 17 апреля .

ИСТОЧНИК KP.RU