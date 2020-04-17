КАД встал в километровые пробки вечером в пятницу 17 апреля
Шла третья неделя режима самоизоляции из-за коронавируса, а в Санкт-Петербурге по прежнему пробки. Так, огромные заторы образовались на Кольцевой автодороге вечером в пятницу, 17 апреля. Машины встали в районе Обуховского моста, а также от Горского шоссе до проспекта Энгельса.
- Необычная пробка длиной 14,1 километров зафиксирована в 17:24 часов на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Здесь можно потерять 58 минут, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».
Еще один огромный затор образовался на юге КАД, рядом с Большим Обуховским мостом, на внутреннем кольце трассы. Пробка порядка 8 километров растянулась от развязки с Октябрьской набережной до 60-го километра кольца, за станцией метро «Обухово». Причиной тому стали ремонтные работы, которые продлятся с 17 по 20 апреля.
КАД встал в пробку вечером в пятницу 17 апреля .
ИСТОЧНИК KP.RU