На сайте «Газпром теплоэнерго Вологда» заработал сервис по дистанционной оплате

17 Апр 2020 2020-04-17T19:23:39+03:00

«Газпром теплоэнерго Вологда» (входит в АО «Газпром теплоэнерго») запустило на официальном сайте новый онлайн-сервис по приему платежей.

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ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (входит в АО «Газпром теплоэнерго») запустило на официальном сайте онлайн-сервис по приему платежей. Теперь оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения можно без комиссии.Еще одно преимущество новой услуги - скорость, ведь процедура оплаты займет у вас не более трех минут.

- В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции мы рекомендуем нашим потребителям использовать исключительно дистанционные способы оплаты, - отмечает генеральный директор энергокомпании Олег Фомичев. - Новый сервис позволяет совершить платеж из любой точки мира и существенно экономит время. Только за неделю онлайн-услугу протестировали более ста жителей Череповца.

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» напоминает, оплату за уже потребленные услуги теплоснабжения необходимо вносить своевременно и в полном объеме. Платежи потребителей – единственный источник финансирования для обеспечения стабильной работы всех энергетических объектов.

КОНКРЕТНО

Как сделать платеж на сайте

На сайте ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», в правой верхней части страницы, необходимо кликнуть на раздел «Оплатить онлайн», заполнить все реквизиты и отправить платеж. К оплате принимаются карты VISA, MasterCard и МИР.