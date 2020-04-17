2020-04-17T20:04:58+03:00
Дом. Семья

Любопытный медведь вышел к людям на запах оладий в Ленобласти

Косолапый мирно прошелся вдоль забора дома, но после криков людей сбежал поскорее в лес [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти любопытный медведь зашел к людям на дачный участок. Фото: vk.com/id2730611В Ленобласти любопытный медведь зашел к людям на дачный участок. Фото: vk.com/id2730611
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Молодого медведя заметили в одном из поселков Выборгского района Ленобласти. Косолапый мирно прогуливался вдоль забора у дома, жильцы которого пришли в изумление от неожиданного гостя и принялись снимать животное на смартфон. Видеозаписью с обитателем леса поделился блогер и биолог Павел Глазков на своей странице во «Вконтакте». Женщина, стоявшая по ту сторону кадра, предположила, что мишка заглянул к ним на оладья.

- У моей знакомой с дочкой на глазах молодой медведь вышел из леса и спокойно прошелся вдоль забора. На хлопанье в ладоши и крики косолапый, не раздумывая, рванул в лес и в считанные секунды скрылся из виду, - рассказывает биолог.

По словам специалиста, медведь довольно молод. Предположительно, он родился прошлой весной и сейчас учится жить самостоятельно. В это время мишки обычно любопытные и очень пугливые. С большой вероятностью, трусишка больше не заглянет к хозяйке дома и ее дочке, поскольку понял по крикам, что ему здесь не рады.

О приключении косолапого рассказал биолог Павел Глазков. Фото: vk.com/id2730611

О приключении косолапого рассказал биолог Павел Глазков. Фото: vk.com/id2730611

Молодой медведь мирно гуляет под окнами дома в Ленобласти.Видео: vk.com/id2730611

ИСТОЧНИК KP.RU

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