2020-04-17T20:27:56+03:00
Общество

Власти усилили патрулирование скверов и парков Петербурга

За 17 апреля в Северной столице составили не один десяток административных протоколов на нарушителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге усилили патрулирование парков и скверов из-за массовых нарушений горожан. Фото: gov.spb.ruВ Петербурге усилили патрулирование парков и скверов из-за массовых нарушений горожан. Фото: gov.spb.ru
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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности из Смольного усилил рейды по скверам и паркам Петербурга. В пятницу 17 апреля патрули, состоящие из чиновников и полиции, наведались в самые крупные городские парки, в том числе в Московский парк Победы и Удельный парк.

Похоже, угроза заболеть коронавирусом или получить штраф до 30 тысяч рублей не останавливает многих. За день чиновники выписали больше 30 административных протоколов на нарушителей. Среди них были отдыхающие люди на скамейках, велосипедисты и даже мамочки с маленькими детьми.

Гулять рискуют даже мамы с маленькими детьми. Фото: gov.spb.ru

Гулять рискуют даже мамы с маленькими детьми. Фото: gov.spb.ru

- Инспекторы стараются предотвращать их, разворачивая людей при попытке зайти в парки, проводят с ними профилактические беседы. Напоминают о возможной ответственности. Просят вернуться домой. Усиленное патрулирование продлится до позднего вечера и продолжится в ближайшие выходные, - сообщают в Смольном.

Напомним, что 17 апреля в Петербурге выявили коронавирус сразу у 424 человек, что является рекордом за сутки. Эксперт-вирусолог связывает это с тем, что горожане массово вышли на улицу в первые жаркие дни весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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