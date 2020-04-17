Пьяный водитель «Лады» снес самокатчика на Невском проспекте и скрылся

17 Апр 2020 2020-04-17T21:01:39+03:00

Владелец «Лады» заверил, что парень с самокатом сам извинился и уехал с места ДТП [видео]

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17 апреля около 11:00 на Невском проспекте «Лада» снесла мужчину, ехавшего на самокате по «зебре». Все произошло около дома №182. Видео происшествия опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по записи, самокатчик двигался на зеленый сигнал светофора, когда его сбила легковушка. Затем участники аварии разобрались на месте, и оба уехали.

После ДТП самокатчика все же доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

- Обычно же человеку положено спешится с самоката, а он… Я не скрывался, чуть-чуть отъехал вперед и припарковался. Он первый поехал, отряхнулся, взял самокат и извинился еще. Я не знал, что надо находиться на месте ДТП и кого-то вызывать, он ведь уехал, - объяснил свои действия мужчина.

Оказалось, что водитель легковушки был пьян, что подтвердилось алкотестором. Если бы не очевидцы, то оформления ДТП могло бы и не быть. Теперь на мужчину составили административные материалы по статьям за оставление места аварии и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Самокатчика, к слову, доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный водитель "Лады" сбил самокатчика на Невском проспекте и уехал.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU