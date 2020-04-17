2020-04-17T22:29:54+03:00
Происшествия

Установка скрытой камеры в женском туалете закончилась уголовным делом для сотрудника «РЖД» из Ленобласти

Следователи считают, что вуайерист хотел удовлетворить свою похоть и распространять видеозаписи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти возбудили уголовное дело на сотрудника ОАО "РЖД", который подглядывал за коллегами в женском туалете.В Ленобласти возбудили уголовное дело на сотрудника ОАО "РЖД", который подглядывал за коллегами в женском туалете.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный отдел СЗСУ на транспорте СК России все-таки возбудил уголовное дело в отношении сотрудника «РЖД» из города Волхова, подглядывавшего за коллегами в уборной. Проверка подтвердила, что мужчина установил скрытую камеру в женском туалете. Она пряталась под поверхностью навесного потолка. Как считают следователи, виной всему похоть вуайериста.

- Водитель Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» действовал умышленно, удовлетворяя свои сексуальные потребности. Дополнительно мужчина хотел распространить полученные видеозаписи, содержащие сведения о частной жизни 12 сотрудниц НГЧ-11, - сообщает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. По статье за нарушение неприкосновенности частной жизни мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Установка скрытой камеры в женском туалете закончилась уголовным делом для сотрудника «РЖД» из Ленобласти
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