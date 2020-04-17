2020-04-17T22:47:07+03:00
Наука

Ученые поставили точку в происхождении мифов о вампирах

Оказалось, что люди XIX века называли вампирами умерших от туберкулеза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Кристофер Ли в роли вампира Графа Дракулы, классический фильм 1972 года.Кристофер Ли в роли вампира Графа Дракулы, классический фильм 1972 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские ученые разобрались, откуда взялись знаменитые легенды о вампирах, которые тянутся из Новой Англии с начала XIX века. Оказалось, что люди по незнанию путали нечисть с умершими от туберкулеза. Тогда англичане по-разному боролись с «вампирской» болезнью: отрубали мертвецу голову, складывали череп с костями крест-накрест, извлекали и сжигали сердце или даже ели пепел с погребального костра.

- Симптомы туберкулеза или чахотки известны веками. Но представьте себе, что на какой-то ферме домочадцы стали чахнуть один за другим. Они слабеют, теряют вес, жизнь из них уходит по капле, а кладбище за домом растет каждый месяц. А если они еще и кашляют кровью? – приводит слова писателя и фольклориста Майкла Белла kp.ru.

В 1990-м году военные исследовали ДНК «вампира», погребенного как раз без сердца и со скрещенными костями. Ученые установили, что мужчина был фермером и умер как раз от запущенного туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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