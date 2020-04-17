Шестерых новорожденных тюленят спасли в Кургальском заказнике

17 Апр 2020 2020-04-17T23:18:42+03:00

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В Кургальском заказнике, что в Ленинградской области, спасли сразу шестерых новорожденных тюленят. На одиноких детенышей, лежащих на берегу, наткнулся инспектор Евгений Белик. Малышам грозила бы гибель, если бы их не нашел бдительный сотрудник заказника. В итоге вся компания отправилась в Центр изучения морских млекопитающих.

- Центру удается спасать детенышей нерпы, в том числе, и самого малочисленного вида нерпы - балтийской. Уточняется, что животные будут находиться под присмотром специалистов до тех пор, пока ветеринары не выдадут заключения о возможности их возвращения в естественную среду, - пишет «Мойка78».

В Росприроднадзоре по СЗФО напоминают, что балтийская кольчатая нерпа, ладожская кольчатая нерпа и серый балтийский тюлень занесены в Красную книгу РФ и находятся под охраной государства.

Недавно Центр изучения морских млекопитающих рассказал, как поживает их «малышариум» тюленят и нерпят. Сейчас ветеринары следят уже за 32 пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU