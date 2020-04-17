Дорожники привели в порядок асфальт у Спаса на Крови

17 Апр 2020 2020-04-17T23:37:24+03:00

За апрель в Петербурге отремонтировали уже 20 тысяч кв. м. дорожного полотна

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17 апреля в Петербурге отремонтировали асфальт у Спаса на Крови. Дело в том, что за зиму, пусть и бесснежную, на набережной канала Грибоедова появилось несколько небольших ям. Теперь от дефектов не осталось и следа. Напомним, дорожные организации уже 10 дней как приступили к ремонту городских дорог.

- На апрель этого года запланированы работы на площади порядка 70 тысяч кв. м. Уже отремонтировано 20 тысяч «квадратов». Всего в Санкт-Петербурге по состоянию на начало 2020 года порядка 59 млн кв. м автомобильных дорог. Ежегодно в рамках выполнения работ по содержанию дорог устраняют дефекты на площади порядка 800 тысяч кв. м., - уведомляют в комитете по благоустройству Петербурга.

Добавим, что основной пик активных ремонтных работ в Петербурге приходится на период с середины апреля по июль, когда традиционно появляются на свет выбоины, ямы и трещины.

ИСТОЧНИК KP.RU