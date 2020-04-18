2020-04-18T01:20:28+03:00
Общество

В МЧС рассказали о жестких последствиях возможного введения режима ЧС в Петербурге

Спасатели уверены, что это повлечет за собой лишнее нагнетание обстановки и новые запреты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасатели МЧС рассказали, чем обернется возможный режим ЧС в Петербурге.Спасатели МЧС рассказали, чем обернется возможный режим ЧС в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Заместитель начальника городского ГУ МЧС России Игорь Титенок рассказал, чем грозит возможное введение режима чрезвычайной ситуации в Петербурге. По его словам, это не лекарство от всех проблем. Режим ЧС повлечет за собой лишнее нагнетание обстановки, различные неприятные запреты и ограничения для горожан.

- Правительство получит дополнительные полномочия ввести очень жесткие меры по ограничению прав как физических, так и юридических лиц. Например, это ограничение граждан на перемещение, на въезд и выезд из города, введение карточек на продажу продовольственных товаров, принудительный досмотр транспортных средств, отселение жителей в безопасный район, мобилизация трудоспособного населения и так далее, - привел примеры Титенок в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Спасатели МЧС однозначно рекомендуют петербуржцам неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить жизни как в постапокалипсисе из-за режима ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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