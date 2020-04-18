Следователи возбудили уголовное дело после проверки завода по переработке мусора в Янино

18 Апр 2020 2020-04-18T01:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело после проверки завода по переработке бытовых отходов в Янино, что в Ленобласти. Ранее жалобы жителей поселка дошли до главы СК РФ Александра Бастрыкина и некоторых СМИ. В итоге все оказалось так, как и описывали люди: содержание опасных веществ в воздухе выше всяких норм.

- Следствием установлено, что на территории производственной зоны поселка Янино-1 Всеволожского района Ленобласти располагается завод по механизированной переработке бытовых отходов. Мусор на территории предприятия размещался с нарушением действующего природоохранного законодательства, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Некоторые судебные экспертизы в сфере охраны природы уже назначены. По части 1 статьи 247 УК РФ «Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде» виновнику грозит, в худшем случае, до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU