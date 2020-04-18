«Карантинные» патрули в Мурино ограничились устными замечаниями для посетителей детских площадок
В Мурино прошел очередной «коронавирусный» рейд по детским и спортивным площадкам, а также заведениям, которые открылись, несмотря на запрет во время режима самоизоляции. В этот раз патруль, состоящий из полицейских и чиновников из Смольного, обошелся устными замечаниями для некоторых нарушителей.
- К сожалению, до сих пор на детских площадках можно заметить родителей с детьми. В городе есть и незаконно работающие парикмахерские. Семьям приходится разъяснять об опасности, которой они подвергают себя. Ну а предпринимателей, осуществляющих свою деятельность вопреки наложенным запретам, ждет не только профилактическая беседа, - рассказывают в администрации МО «Мурино».
Если гуляющим горожанам еще везло, то с предпринимателям решили не церемониться и выписывать протоколы. Фото: vk.com/mo_murino
Примечательно, что первый штраф за посещение закрытого на карантин объекта в Петербурге достался отцу, который вывел ребенка поиграть в футбол на детскую площадку. Тогда полицейские почему-то не стали ограничиваться устным предупреждением. В итоге родитель должен заплатить 15 тысяч рублей.
Напомним, с 17 апреля власти усилили патрулирование скверов и парков в Петербурге после массовых нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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