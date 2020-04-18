Мужчину избили и выкинули из окна своего дома под Санкт-Петербургом

18 Апр 2020 2020-04-18T11:05:29+03:00

Мужчину жестоко избили в собственной квартире, после чего выкинули из окна Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области расследуется дело о жестоком избиении. Вечером в пятницу, 17 апреля, правоохранители получили сообщение о том, что в поселке Новое Девяткино, из дома 9 по Озерной улице, из окна упал человек. Стражи порядка отправились на место.

- По адресу полиция опросила 29-летнюю уроженку одного из среднеазиатских государств, являющуюся супругой потерпевшего мужчины. Она рассказала, что живет с 28-летним мужем в трехкомнатной квартире в указанном доме. Около 21 часов к ним в квартиру вместе с супругом зашли какие-то шесть мужчин, вооруженные битами и ножами, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Удалив женщину из комнаты, в течение нескольких минут эти гости избивали ее супруга. После того как все убежали, женщина увидела в комнате разбитое окно и, выбежав на улицу, увидела лежащего в крови супруга.

Из медучреждения поступила телефонограмма: у потерпевшего диагностированы множественные переломы, а также проникающее ранение грудной клетки. Его состояние медики оценили как тяжелое.

По факту произошедшего полицией проводится проверка. Устанавливаются личности и местонахождение нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU