2020-04-18T11:14:54+03:00
Общество

Главным акушером Санкт-Петербурга стал Виталий Беженарь

Его главная задача – защитить беременных от заражения коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Беженарь стал главным акушером ПетербургаБеженарь стал главным акушером ПетербургаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в субботу, 18 апреля 2020 года, главным внештатным специалистом акушером-гинекологом комитета по здравоохранению назначен доктор медицинских наук, профессор Виталий Беженарь. Он известен как руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Минздрава РФ. На сегодняшний день своей главной задачей профессор видит борьбу с распространением коронавирусной инфекции в родовспомогательных учреждениях города.

- В нынешних непростых условиях мы должны организовать и обеспечить такие противоэпидемические мероприятия, которые позволили бы с одной стороны не допустить проникновения в родильные дома коронавирусной инфекции, а с другой – сохранить высокий уровень оказания медицинской помощи беременным и роженицам, - отметил Беженарь.

Среди задач он также выделил поддержку медицинского персонала, который должен быть настроен на полноценную работу в сложный эпидемический период.

- А это можно сделать, в первую очередь, обеспечив врачей, акушерок и медицинских сестер средствами индивидуальной защиты и обучив их правилам работы с инфекционными пациентками, - подчеркнул он.

Виталий Беженарь – опытный клиницист, известный ученый. С 2016 года он возглавляет кафедру акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ им.И.П.Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции
Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге
Петербурженка обвинила своего отчима в изнасиловании в новогоднюю ночь
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 апреля 2020: Еще 21 человек выписались из больницы
Главным акушером Санкт-Петербурга стал Виталий Беженарь
Мужчину избили и выкинули из окна своего дома под Санкт-Петербургом
«Карантинные» патрули в Мурино ограничились устными замечаниями для посетителей детских площадок
Следователи возбудили уголовное дело после проверки завода по переработке мусора в Янино
В МЧС рассказали о жестких последствиях возможного введения режима ЧС в Петербурге
В Комздраве ответили на претензии об отсутствии защитных костюмов в Покровской больнице
Дорожники привели в порядок асфальт у Спаса на Крови
Шестерых новорожденных тюленят спасли в Кургальском заказнике
Ученые поставили точку в происхождении мифов о вампирах