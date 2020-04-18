Главным акушером Санкт-Петербурга стал Виталий Беженарь

18 Апр 2020 2020-04-18T11:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге в субботу, 18 апреля 2020 года, главным внештатным специалистом акушером-гинекологом комитета по здравоохранению назначен доктор медицинских наук, профессор Виталий Беженарь. Он известен как руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Минздрава РФ. На сегодняшний день своей главной задачей профессор видит борьбу с распространением коронавирусной инфекции в родовспомогательных учреждениях города.

- В нынешних непростых условиях мы должны организовать и обеспечить такие противоэпидемические мероприятия, которые позволили бы с одной стороны не допустить проникновения в родильные дома коронавирусной инфекции, а с другой – сохранить высокий уровень оказания медицинской помощи беременным и роженицам, - отметил Беженарь.

Среди задач он также выделил поддержку медицинского персонала, который должен быть настроен на полноценную работу в сложный эпидемический период.

- А это можно сделать, в первую очередь, обеспечив врачей, акушерок и медицинских сестер средствами индивидуальной защиты и обучив их правилам работы с инфекционными пациентками, - подчеркнул он.

Виталий Беженарь – опытный клиницист, известный ученый. С 2016 года он возглавляет кафедру акушерства, гинекологии и неонатологии ПСПбГМУ им.И.П.Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU