2020-04-18T11:30:11+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 апреля 2020: Еще 21 человек выписались из больницы

Мы собрали последние новости по числу выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге с начала эпидемии
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 21 человек выздоровел от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 апреляЕще 21 человек выздоровел от коронавируса в Санкт-Петербурге на 18 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За сутки о всей России еще 467 человек выздоровели от коронавируса, среди них есть и пациенты из Северной столицы. Так, число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 апреля 2020 составило 21 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве уже 213 пациентов справились с болезнью и вернулись из больницы домой.

- На 18 апреля в Петербурге зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии - 1646 случаев заражения COVID-19. Умерло 7 человек. Выздоровело 213 человек, в том числе за последние сутки - 21, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8763 человека. На карантине на данный момент находится 4123 человека. Из них 57 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 - контактные.

Напомним, что среди зараженных - 137 человек - медицинские работники. Все они сейчас находятся в Боткинской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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