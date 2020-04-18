Петербурженка обвинила своего отчима в изнасиловании в новогоднюю ночь

18 Апр 2020 2020-04-18T11:48:05+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция разбирается с заявлением молодой девушки об изнасиловании. Днем в пятницу, 17 апреля 2020 года, к правоохранителям обратилась 19-летняя петербурженка, работающая кассиром в одном из суши-баров города. Она рассказала, что два года назад, в новогоднюю ночь, пережила изнасилование от своего отчима.

- По словам заявительницы, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в квартире, где она жила с семьей, расположенной в доме 18/2 по Маршала Захарова, ее 37-летний отчим совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщил “КП-Петербург” источник в правоохранительных органах.

На тот момент девушке еще не было 18 лет. Известно, что семья на учете нигде не состояла.

После заявления в указанной квартире был задержан подозреваемый. Информации о судимости у него нет.

На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU