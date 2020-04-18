2020-04-18T12:28:40+03:00
Происшествия

Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге

Мужчина скончался еще 8 апреля в госпитале для ветеранов войны
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге рассказали об еще одном умершем от коронавирусаВ Петербурге рассказали об еще одном умершем от коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга в субботу, 18 апреля 2020 года, рассказал еще об одном летальном исходе в следствии коронавирусной инфекции. Сообщается о том, что в городе скончался 67-летний мужчина. Его смерть наступила еще 8 апреля, однако до данного момента эксперты проводили проверку для точного установления причины его ухода из жизни.

- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 года подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. 67-летний мужчина умер 8 апреля в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», - рассказали в комитете.

Как пояснили в комздраве, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за тотальной двусторонней пневмонии. Положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 был получен еще при жизни. Отмечается, что мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

Напомним, с начала пандемии в Санкт-Петербурге 1646 зараженных. Умерло 7 человек. Выздоровело 213 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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