Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции

18 Апр 2020 2020-04-18T12:49:49+03:00

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Пьяный водитель на иномарке «Хендай» проломил ограду набережной Мойки и чуть было сам не утонул в реке вместе с автомобилем. Рано утром в субботу, 18 апреля 2020 года, сотрудники ДПС увидели, как по центру Санкт-Петербурга белая машина рассекает по дорогам. Инспекторы попытались остановить нарушителя, но тот дал по газам и началась погоня.

- Около 6 часов утра в Адмиралтейском районе, водитель на автомобиле «Хендай» проломил ограду набережной реки Мойки напротив дома 98, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Жесткая авария попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль взлетает на поребрике, переворачивается и влетает в ограду, снося три пролета, которые падают прямо в воду. К удаче водителя, автомобиль повис лишь на половину над пропастью.

Сотрудники дорожной полиции помогли водителю выбраться из машины и отойти на безопасное расстояние. При выяснении обстоятельств стало известно, что машина арендованная, а 31-летний водитель очень пьян.

В результате ДТП без пострадавших, водитель доставлен в отдел. По данному факту проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773916" frameborder="0"></iframe> "Хендай" проломил ограду набережной Мойки и чуть было не упал в воду в Санкт-Петербурге.Видео: УГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU