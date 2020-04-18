2020-04-18T12:49:49+03:00
Происшествия

Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции

Утренняя субботняя погоня попала на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный водитель разрушил ограду набережной реки Мойки, уходя от полицииПьяный водитель разрушил ограду набережной реки Мойки, уходя от полицииФото: принтскрин видео.
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Пьяный водитель на иномарке «Хендай» проломил ограду набережной Мойки и чуть было сам не утонул в реке вместе с автомобилем. Рано утром в субботу, 18 апреля 2020 года, сотрудники ДПС увидели, как по центру Санкт-Петербурга белая машина рассекает по дорогам. Инспекторы попытались остановить нарушителя, но тот дал по газам и началась погоня.

- Около 6 часов утра в Адмиралтейском районе, водитель на автомобиле «Хендай» проломил ограду набережной реки Мойки напротив дома 98, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Жесткая авария попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль взлетает на поребрике, переворачивается и влетает в ограду, снося три пролета, которые падают прямо в воду. К удаче водителя, автомобиль повис лишь на половину над пропастью.

Сотрудники дорожной полиции помогли водителю выбраться из машины и отойти на безопасное расстояние. При выяснении обстоятельств стало известно, что машина арендованная, а 31-летний водитель очень пьян.

В результате ДТП без пострадавших, водитель доставлен в отдел. По данному факту проводится проверка.

"Хендай" проломил ограду набережной Мойки и чуть было не упал в воду в Санкт-Петербурге.Видео: УГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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