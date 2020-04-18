Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции
Пьяный водитель на иномарке «Хендай» проломил ограду набережной Мойки и чуть было сам не утонул в реке вместе с автомобилем. Рано утром в субботу, 18 апреля 2020 года, сотрудники ДПС увидели, как по центру Санкт-Петербурга белая машина рассекает по дорогам. Инспекторы попытались остановить нарушителя, но тот дал по газам и началась погоня.
- Около 6 часов утра в Адмиралтейском районе, водитель на автомобиле «Хендай» проломил ограду набережной реки Мойки напротив дома 98, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.
Жесткая авария попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль взлетает на поребрике, переворачивается и влетает в ограду, снося три пролета, которые падают прямо в воду. К удаче водителя, автомобиль повис лишь на половину над пропастью.
Сотрудники дорожной полиции помогли водителю выбраться из машины и отойти на безопасное расстояние. При выяснении обстоятельств стало известно, что машина арендованная, а 31-летний водитель очень пьян.
В результате ДТП без пострадавших, водитель доставлен в отдел. По данному факту проводится проверка.
"Хендай" проломил ограду набережной Мойки и чуть было не упал в воду в Санкт-Петербурге.Видео: УГИБДД
ИСТОЧНИК KP.RU