Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 18 апреля 2020 года выросло на 34 человека

18 Апр 2020 2020-04-18T13:57:50+03:00

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В Ленинградской области на утро 18 апреля 2020 года стали известны новые случаи заражения коронавирусом. Еще 34 человека, проживающие в регионе подхватили инфекцию. Заболевания зафиксированы в 18-ти населенных пунктах области.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 34 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заразились 388 человек, девять из них выздоровели, летальных исходов не было, - сообщили в администрации 47-го региона.

Так, новые случаи выявлены во Всеволожском районе: Кудрово, Мурино, Сертолово, поселок имени Морозова, Романовка, Агалатово, СНТ Грузино и Юкии; Выборгский район: Выборг, Первомайское, Рощино, Приморск; Гатчинский район: Пудомяги, Малое Верево; Бокситогорский район: Пикалево и Совхозный, а также в Новоселье, Ломоносовского района и Тосно.

Кроме того, в городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.

ИСТОЧНИК KP.RU