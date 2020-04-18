2020-04-18T14:28:21+03:00
Дом. Семья

Ежик вышел к людям на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге

Горожане встретили лесного жителя недалеко от местной школы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов поселился ежикВ Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов поселился ежикФото: принтскрин видео.
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С начала введенного режима самоизоляции в Санкт-Петербурге горожане все чаще стали встречать различных диких животных, которых ранее можно было увидеть лишь в лесу, подальше от людей. Так, поздно вечером в пятницу, 17 апреля 2020 года, в районе проспекта Ветеранов местные жители встретили ежика. Маленького зверька горожане сняли на видео и опубликовали его в социальной сети.

- 282 школа, - указал место на бульваре Новаторов автор видео. – Ежик – четверо ножек. Такой зверек, откуда взялся, не знаю.

На кадрах колючий колобок, покрытый блестящим инеем от ночного морозца, протопал возле электрической будки, а почувствовал присутствие человека, поспешил по травке в сторону дома, да прошмыгнул в небольшую дыру в стене, спрятался в «норке».

Так, буквально в начале апреля вечером горожане встретили на Смольной набережной бобра. Он резво перебегал дорогу перед движущимися машинами, удивив своим появлением всех водителей.

Ежик на улице Санкт-Петербурга ночью .

ИСТОЧНИК KP.RU

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