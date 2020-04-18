Почти 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Каждый день в Санкт-Петербурге обследуют тысячи людей на коронавирус. Так, за сутки, 17 апреля, 8 763 человека сдали анализы для тестирования на новую инфекцию. Результаты этого обследования будут известны через несколько дней. На сегодня, с начала пандемии, в городе насчитывается 1 646 зараженных.
- На карантине находится 4123 человека. Из них 57 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 – контактные. На номер 122 телефона Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 1946 звонков, - рассказали в Смольном.
Также о прибытии из другой страны на территорию России сообщил 21 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 40 обращений, в полицию - 197. Остальные звонки были справочного характера.
На утро 18 апреля стало известно о еще 139 новых случаях заражения коронавируса. Этот показатель значительно ниже, чем днем ранее, когда заболеваемость за сутки составила 424 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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