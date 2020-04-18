2020-04-18T15:17:38+03:00
Общество

Погода на Пасху в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020 года: Мокрый снег и до плюс 7 градусов

В воскресенье в городе будет пасмурно и ветрено
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Небольшой снег и ветер ожидают петербуржцев в воскресенье, 19 апреляНебольшой снег и ветер ожидают петербуржцев в воскресенье, 19 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Очень теплая зима и ранняя, необычно солнечная весна, начавшаяся в марте, закончились. Апрель 2020 года проходит в Санкт-Петербурге с дождями и снегом. Так, в воскресенье, 19 апреля, в праздник Пасхи, в городе будет пасмурно, а утром ожидается мокрый снег.

- Ночью и утром 19 апреля в Санкт-Петербурге небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такая же непогода ожидается на православный праздник в Ленинградской области. Синоптики обещают сильный ветер: ночью 7-12 метров в секунду, днем до 5-10 метров в секунду. Выходной день также будут сопровождать небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до минус 3- плюс 2 градусов, а днем потеплеет до плюс 3-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу
Пьяный водитель устроил ДТП в Красном Селе и уехал на троллейбусе
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года: Люди гуляют, несмотря на плохую погоду
Труп новорожденной девочки нашли в Колпино
Погода на Пасху в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020 года: Мокрый снег и до плюс 7 градусов
Почти 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Ежик вышел к людям на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 18 апреля 2020 года выросло на 34 человека
Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции
Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге
Петербурженка обвинила своего отчима в изнасиловании в новогоднюю ночь
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 апреля 2020: Еще 21 человек выписались из больницы
Главным акушером Санкт-Петербурга стал Виталий Беженарь
Мужчину избили и выкинули из окна своего дома под Санкт-Петербургом
«Карантинные» патрули в Мурино ограничились устными замечаниями для посетителей детских площадок
Следователи возбудили уголовное дело после проверки завода по переработке мусора в Янино
В МЧС рассказали о жестких последствиях возможного введения режима ЧС в Петербурге
В Комздраве ответили на претензии об отсутствии защитных костюмов в Покровской больнице
Дорожники привели в порядок асфальт у Спаса на Крови
Шестерых новорожденных тюленят спасли в Кургальском заказнике
Ученые поставили точку в происхождении мифов о вампирах