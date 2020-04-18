Погода на Пасху в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020 года: Мокрый снег и до плюс 7 градусов

18 Апр 2020 2020-04-18T15:17:38+03:00

В воскресенье в городе будет пасмурно и ветрено

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Очень теплая зима и ранняя, необычно солнечная весна, начавшаяся в марте, закончились. Апрель 2020 года проходит в Санкт-Петербурге с дождями и снегом. Так, в воскресенье, 19 апреля, в праздник Пасхи, в городе будет пасмурно, а утром ожидается мокрый снег.

- Ночью и утром 19 апреля в Санкт-Петербурге небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Такая же непогода ожидается на православный праздник в Ленинградской области. Синоптики обещают сильный ветер: ночью 7-12 метров в секунду, днем до 5-10 метров в секунду. Выходной день также будут сопровождать небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до минус 3- плюс 2 градусов, а днем потеплеет до плюс 3-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU