Труп новорожденной девочки нашли в Колпино
В городе Колпино, что в ходит в состав Санкт-Петербурга, был обнаружен труп младенца. Около 11:30 часов утра в пятницу, 17 апреля 2020 года, на экстренный телефон 112 поступил звонок. На том концу провода 28-летняя женщина рассказала, что нашла свою новорожденную дочь мертвой.
- В квартиру дома 16 по набережной Комсомольского канала прибыли медики. Там они обнаружили труп девочки, рожденной в конце февраля 2020 года. При осмотре на теле малышки признаков насильственной смерти обнаружено не было, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
На место также прибыли сотрудники полиции. С места на проверку они изъяли детскую бутылочку с соской с жидкостью светлого цвета. Труп малышки был направлен в морг для установления причин смерти.
Известно, что семья, где умер ребенок – полная. Отцу 25 лет, матери 28. Она состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних с 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU