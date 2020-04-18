2020-04-18T15:57:47+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года: Люди гуляют, несмотря на плохую погоду

Чуть больше половины горожан сидят дома в субботу
Лилия КОЗЛОВА
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Днем 18 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,4 баллаДнем 18 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,4 баллаФото: Олег ЗОЛОТО
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Выходные в Северной столице выдались пасмурными и прохладными, но несмотря на это люди все равно выходят на улицу. Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года составил всего 3,4 балла. И это в послеобеденное время – 15:30 часов. Получается, только чуть больше половины горожан сидят дома.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:30 составил 3,4 балла — это значит, что люди на улицах есть, хоть и не очень много, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

До эпидемии коронавируса в это же время в субботу индекс составлял – 1,6 балла. Однако на сегодняшний день горожанам больше следует сидеть дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

По итогам пятницы, 17 апреля, индекс составил 2,7 балла, это на 2,2 балла больше, чем в среднюю пятницу до распространения коронавируса. Но означает, что на улице было очень много людей.

Также 17 апреля был зафиксирован огромный скачек по заражению – у 424 человек подтвердился коронавирус. Вирусолог Николай Контаров объяснил «КП-Петербург», что это связанно с «жарким вторником» 7 апреля, когда петербуржцы, обрадовавшись 16-градусному теплу, вышли массово гулять на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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