2020-04-18T16:16:34+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Красном Селе и уехал на троллейбусе

Мужчина не вошел в поворот и врезался в дерево [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный водитель врезался в дерево и уехал на троллейбусе с места ДТП в Красном СелеПьяный водитель врезался в дерево и уехал на троллейбусе с места ДТП в Красном СелеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина сел за руль автомобиля, но тот его совсем отказывался слушать, из-за чего произошло ДТП. В половину седьмого утра в субботу, 18 апреля, водитель авто не справился с движением по круговому перекрестку в Красном Селе и врезался в дерево. Бросив авто, он продолжил свой путь на троллейбусе. Об этом рассказали очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в «ВКонтакте».

- В половину седьмого утра, пилот легковушки выбрал для этого вполне подходящую скорость. Но в последний момент начал крутить рулем и вместо портала, вошел в дерево. После того, как он покинул салон машины, некоторое время ходил вокруг машины сильно покачиваясь, возможно от шока, а через 5 минут пошел на остановку и уехал на троллейбусе в неизвестном направлении, - рассказал свидетель.

Одна из местных жительниц узнала по описанию пассажира, с которым вместе утром ехала в троллейбусе.

- Видела его, бухой был в щи! Так что, ни от какого он не шока качался, - посмеялась девушка.

Позже выяснилось, что свое неуверенное путешествие за рулем мужчина начал от парковки на улице Массальского, и сложности с вождением у него начались уже там. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Пьяный водитель врезался в дерево в Красном Селе 18.04.2020 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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