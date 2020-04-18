2020-04-18T16:53:09+03:00
Общество

КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу

Автомобили растянулись на 11 километров по внутреннему кольцу
Лилия КОЗЛОВА
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В субботу КАД встал в рекордно длинной пробкеВ субботу КАД встал в рекордно длинной пробкеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несмотря на введенный режим самоизоляции до 30 апреля, в Санкт-Петербурге все равно образуются пробки на дорогах. Так, в 14:45 часов дня в дождливую субботу, 18 апреля, на внутренней стороне Кольцевой автодороги движение автомобилей оказалось серьезно затруднено.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса, - сообщает сервис «Яндекс».

Так, автомобилисты встали в вереницу длинной в 11,3 километров.

Загруженность шоссе Революции и Рябовского шоссе в сторону КАД на 15:45 часов оказалась тоже значительно плотное– 8 баллов, то на 6 баллов выше обычного.

В целом заторы в Петербурге наблюдаются в районе КАД и при выезде из города. В остальном загруженность дорог днем составила 1 балл, что на 1 балл меньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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