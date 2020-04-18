2020-04-18T17:22:21+03:00
Происшествия

Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»

Пакет с порошком мужчина прятал под пассажирским сиденьем
Лилия КОЗЛОВА
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На "Скандинавии" поймали таксиста с килограммом наркотиков в машинеНа "Скандинавии" поймали таксиста с килограммом наркотиков в машинеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Выборгском районе Ленинградской области инспекторы ДПС поймали таксиста, который возил в машине килограмм наркотиков. Автомобиль «Шевроле Круз» с символикой перевозчика остановили в первом часу ночи 17 апреля на 132 километре трассы «Скандинавия». В салоне находились два человека и пакет порошка.

- За рулем находился 37-летний житель города Выборг. В качестве пассажира в машине проезжал 47-летний мужчина, житель того же города, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы осмотрели автомобиль и под пассажирским сиденьем нашли увесистый пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это 1018,7 граммов психотропного вещества – мефедрон.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В отношении и водителя, и пассажира были составлены административные протоколы. Ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности. Проверка по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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