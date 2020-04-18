Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
В Выборгском районе Ленинградской области инспекторы ДПС поймали таксиста, который возил в машине килограмм наркотиков. Автомобиль «Шевроле Круз» с символикой перевозчика остановили в первом часу ночи 17 апреля на 132 километре трассы «Скандинавия». В салоне находились два человека и пакет порошка.
- За рулем находился 37-летний житель города Выборг. В качестве пассажира в машине проезжал 47-летний мужчина, житель того же города, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инспекторы осмотрели автомобиль и под пассажирским сиденьем нашли увесистый пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это 1018,7 граммов психотропного вещества – мефедрон.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В отношении и водителя, и пассажира были составлены административные протоколы. Ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности. Проверка по делу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU