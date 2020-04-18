Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России

18 Апр 2020 2020-04-18T18:02:51+03:00

С начала года в Ленобласти произведено 766,6 миллионов яиц Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2020 года в регионе произведено более 766,6 миллионов штук

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Ленинградская область стала лидером по производству куриных яиц в России. Об этом в субботу, 18 апреля 2020, сообщили в администрации региона. Так, с начала года птицефабрики выпустили уже 766,6 миллионов яиц.

- С начала года в Ленинградской области произведено 766,6 миллионов яиц, реализовано — 725,4 миллионов, общее поголовье птицы — 29 миллионов голов. Объемы отгрузки товара с птицефабрик увеличились в среднем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, - рассказали в администрации.

Так, в 2019 году было выпущено 3,08 миллиардов штук. Это 71 процентов общего объема по Северо-Западному округу и 6,5 процентов по всей стране.

В Ленинградской области работают три крупнейшие птицефабрики страны – «Синявинская», «Роскар» и «Оредеж», а также ряд небольших производств.

Также по данным Петростата в 2020 году в области уже выпустили 162,9 тысяч тонн молока, а с начала года реализовано 18,6 тысяч тонн овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU