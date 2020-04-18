Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове

18 Апр 2020 2020-04-18T19:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волховском районе Ленинградской области нашли мужчину, который с 10 апреля 2020 года числился как без вести пропавший. Утром в пятницу, 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в канаве одного из садоводств в районе обнаружен труп. Прибывшие на место правоохранители выехали на место.

- Тело неизвестного мужчины лежало в в канаве вдоль седьмой дорожки в садоводстве «Дружба» города Волхов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции связались с предполагаемыми родственниками умершего. Они опознали тело мужчины. Им оказался 62-летний мужчина, который проживал на Молодежной улице в городе Волхов. Известно, что он пропал 10 апреля 2020 года и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

При первичном осмотре, насильственных следов смерти а теле не было. Труп направлен в городской морг Волхова для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU