2020-04-18T19:43:53+03:00
Общество

Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове

Труп жителя Ленобласти отправили в городской морг
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Волхове нашли пропавшего без вести мужчинуВ Волхове нашли пропавшего без вести мужчинуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Волховском районе Ленинградской области нашли мужчину, который с 10 апреля 2020 года числился как без вести пропавший. Утром в пятницу, 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в канаве одного из садоводств в районе обнаружен труп. Прибывшие на место правоохранители выехали на место.

- Тело неизвестного мужчины лежало в в канаве вдоль седьмой дорожки в садоводстве «Дружба» города Волхов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции связались с предполагаемыми родственниками умершего. Они опознали тело мужчины. Им оказался 62-летний мужчина, который проживал на Молодежной улице в городе Волхов. Известно, что он пропал 10 апреля 2020 года и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

При первичном осмотре, насильственных следов смерти а теле не было. Труп направлен в городской морг Волхова для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу
Пьяный водитель устроил ДТП в Красном Селе и уехал на троллейбусе
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 18 апреля 2020 года: Люди гуляют, несмотря на плохую погоду
Труп новорожденной девочки нашли в Колпино
Погода на Пасху в Санкт-Петербурге 19 апреля 2020 года: Мокрый снег и до плюс 7 градусов
Почти 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Ежик вышел к людям на бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 18 апреля 2020 года выросло на 34 человека
Пьяный гонщик на «Хендай» снес ограду набережной Мойки, скрываясь от полиции
Еще одну смерть от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге
Петербурженка обвинила своего отчима в изнасиловании в новогоднюю ночь
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 18 апреля 2020: Еще 21 человек выписались из больницы
Главным акушером Санкт-Петербурга стал Виталий Беженарь
Мужчину избили и выкинули из окна своего дома под Санкт-Петербургом
«Карантинные» патрули в Мурино ограничились устными замечаниями для посетителей детских площадок
Следователи возбудили уголовное дело после проверки завода по переработке мусора в Янино
В МЧС рассказали о жестких последствиях возможного введения режима ЧС в Петербурге
В Комздраве ответили на претензии об отсутствии защитных костюмов в Покровской больнице
Дорожники привели в порядок асфальт у Спаса на Крови
Шестерых новорожденных тюленят спасли в Кургальском заказнике
Ученые поставили точку в происхождении мифов о вампирах