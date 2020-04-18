Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил православных верующих города с одним из главных церковных праздников – Пасхой. Градоначальник обратился к горожанам накануне дня Воскресешения, в субботу, 18 апреля. Поздравление опубликовано на сайте Смольного.
- Поздравляю всех православных верующих со светлым Воскресением Христовым! На протяжении веков наши предки отмечали этот главный праздник с особым торжеством. Он объединяет всех, провозглашает победу жизни, правды и добра, укрепляет веру и учит любить, - сказал Беглов.
Так сложилось, что в этом году горожанам приходится отмечать Пасху у себя дома. Патриарх Кирилл призвал всех воздержаться от посещения храмов пока не будет его особого благословения. Все горожане отнеслись к этому с пониманием, сказал Беглов, отметив, что только так петербуржцы смогут помочь друг другу.
- Мои особые слова поздравления сегодня тем, кто лечит больных, кто опекает пожилых и нуждающихся, кто предлагает свою помощь в борьбе с эпидемией. Желаю всем петербуржцам терпения, душевных сил, веры в лучшее! И, конечно же, здоровья!
ИСТОЧНИК KP.RU