2020-04-18T20:41:59+03:00
Общество

Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга

Праздничные службы 19 апреля в храмах пройдут без прихожан
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор Петербурга поздравил православных верующих с ПасхойГубернатор Петербурга поздравил православных верующих с ПасхойФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил православных верующих города с одним из главных церковных праздников – Пасхой. Градоначальник обратился к горожанам накануне дня Воскресешения, в субботу, 18 апреля. Поздравление опубликовано на сайте Смольного.

- Поздравляю всех православных верующих со светлым Воскресением Христовым! На протяжении веков наши предки отмечали этот главный праздник с особым торжеством. Он объединяет всех, провозглашает победу жизни, правды и добра, укрепляет веру и учит любить, - сказал Беглов.

Так сложилось, что в этом году горожанам приходится отмечать Пасху у себя дома. Патриарх Кирилл призвал всех воздержаться от посещения храмов пока не будет его особого благословения. Все горожане отнеслись к этому с пониманием, сказал Беглов, отметив, что только так петербуржцы смогут помочь друг другу.

- Мои особые слова поздравления сегодня тем, кто лечит больных, кто опекает пожилых и нуждающихся, кто предлагает свою помощь в борьбе с эпидемией. Желаю всем петербуржцам терпения, душевных сил, веры в лучшее! И, конечно же, здоровья!

ИСТОЧНИК KP.RU

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