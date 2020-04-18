Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом

18 Апр 2020 2020-04-18T21:07:43+03:00

Православные верующие собираются вокруг церквей на богослужение в честь Воскрешения Христа

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Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, в стране начнутся богослужения в честь светлого праздника Пасхи. В связи с эпидемией коронавируса в храмах будут присутствовать только священнослужители. Те же прихожане, которые настоятельно не хотят праздновать Воскрешение Христа дома, смогут прийти на богослужение под открытым небом.

- Службы в храмах не прекращаются. Призываем вас и дома разделить с нами общее молитвенное делание, - обратились к верующих архипастыри областных епархий совместно с губернатором Александром Дрозденко.

Тех же, кто принял решение все же прийти в храм, просят соблюдать дистанцию менее 1,5 метра и носить защитные маски.

Накануне праздника верующие могли освятить пасхальные куличи, яйца и иную праздничную снедь у каждого храма. При этом пасхальные службы будут проходить под открытым небом, рядом с церквями.

ИСТОЧНИК KP.RU