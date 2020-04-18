Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, в стране начнутся богослужения в честь светлого праздника Пасхи. В связи с эпидемией коронавируса в храмах будут присутствовать только священнослужители. Те же прихожане, которые настоятельно не хотят праздновать Воскрешение Христа дома, смогут прийти на богослужение под открытым небом.
- Службы в храмах не прекращаются. Призываем вас и дома разделить с нами общее молитвенное делание, - обратились к верующих архипастыри областных епархий совместно с губернатором Александром Дрозденко.
Тех же, кто принял решение все же прийти в храм, просят соблюдать дистанцию менее 1,5 метра и носить защитные маски.
Накануне праздника верующие могли освятить пасхальные куличи, яйца и иную праздничную снедь у каждого храма. При этом пасхальные службы будут проходить под открытым небом, рядом с церквями.
ИСТОЧНИК KP.RU