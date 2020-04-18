2020-04-18T22:11:41+03:00
Общество

Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге

Храмы города проводят онлайн-трансляции богослужений праздника Воскрешения Христа
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге начались богослужения в честь праздника Пасхи 2020 годаВ Санкт-Петербурге начались богослужения в честь праздника Пасхи 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в 22:00 18 апреля 2020 года начались службы в честь светлого праздника Пасха. В этом году в связи с пандемией коронавируса в церквях на богослужении находятся только служители храмов. Прихожан попросили остаться дома, чтобы не подвергать опасной болезни себя и окружающих. Однако, чтобы верующие смогли хоть как-то присутствовать на столь важном события, храмы города проводят онлайн-трансляции.

- Конечно, просмотр богослужений на мониторе не заменит личного участия, но поможет в домашней молитве не забыть о храме как месте особого присутствия благодати Божией, - обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладонежский Варсонофий к верующим.

Прямые трансляции богослужений, особенно в честь праздника Пасхи, можно посмотреть в официальных сообществах храмов в социальной сети "ВКонтакте". Службу в Казанском соборе можно посмотреть в группе и на официальном сайте храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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