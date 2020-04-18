Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой

18 Апр 2020 2020-04-18T22:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Законодательно Собрания Вячеслав Макаров поздравил Митрополита Варсонофия и жителей Санкт-Петербурга с одним из главных религиозных праздников - Пасхой. Он обратился к верующим накануне, в субботу, 18 апреля.

- Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым! Этот великий праздник всего христианского мира объединяет верующих, побуждает всех нас открыть сердца Христовой любви. В весенний день Пасхи мы отмечаем чудо Воскресения Господня, победы над смертью и злом. Светлое Христово Воскресение дает нам главный ответ о смысле нашей жизни, служит объединению и духовному укреплению людей, - отметил Макаров.

Также он подчеркнул, что издревле на Руси Пасха была символом негасимой любви, жертвенности и милосердия. Вне сомнений, все невзгоды и испытания будут преодолены нашим единством, считает Макаров.

- Сегодня наше Отечество проходит трудное испытание, над миром нависла страшная угроза болезни. В эти дни мы особенно остро осознаем, насколько важны для нас вера, милосердие и любовь. В это тяжелое для всех нас время благодаря вашим молитвам и твердой вере, вопреки всем трудностям мы ощущаем себя единым народом.

ИСТОЧНИК KP.RU