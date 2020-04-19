2020-04-19T12:08:01+03:00
Общество

«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом

Выставочный комплекс станет резервной площадкой на случай, если больницы не будут справляться
Алина ЧЕМЕРИС
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Всего в "Ленэкспо" появятся 544 резервных койки. Фото: сайт "Экспофорум-International"Всего в "Ленэкспо" появятся 544 резервных койки. Фото: сайт "Экспофорум-International"Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Петербургский выставочный комплекс «Ленэкспо» начали перестраивать под госпиталь. Предполагается, что здесь будет находиться резервная площадка для приема больных коронавирусом, на случай, если городские больницы перестанут справляться с наплывом зараженных пациентов. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе «Экспофорум-International».

- У нас будут развернуты 544 дополнительных койки. Все они будут расположены в павильоне №7. Застройка началась вчера, 18 апреля. Сейчас работы идут полным ходом. Когда завершатся, пока точно сказать не можем, - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, сейчас больных с коронавирусом принимают Боткинская больница, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова, Госпиталь для ветеранов войн и Городская многопрофильная больница №2, Городская больница №40 Курортного района и Городская больница №20. С 15 апреля к ним присоединилась Введенская больница, которую вновь открыли после карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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