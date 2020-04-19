«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом
Петербургский выставочный комплекс «Ленэкспо» начали перестраивать под госпиталь. Предполагается, что здесь будет находиться резервная площадка для приема больных коронавирусом, на случай, если городские больницы перестанут справляться с наплывом зараженных пациентов. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе «Экспофорум-International».
- У нас будут развернуты 544 дополнительных койки. Все они будут расположены в павильоне №7. Застройка началась вчера, 18 апреля. Сейчас работы идут полным ходом. Когда завершатся, пока точно сказать не можем, - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, сейчас больных с коронавирусом принимают Боткинская больница, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова, Госпиталь для ветеранов войн и Городская многопрофильная больница №2, Городская больница №40 Курортного района и Городская больница №20. С 15 апреля к ним присоединилась Введенская больница, которую вновь открыли после карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU