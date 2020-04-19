Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин
Общежитие на территории деревни Новосергиевка, где ранее выявили вспышку заболевания коронавирусом среди трудовых мигрантов, закрыли на карантин. Соответствующее постановление выпустила администрация Всеволожского района Ленинградской области. Теперь те, кто проживает в хостеле, обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции – всем им запрещено выходить за территорию гостиницы.
Напомним, нелегальный хостел для мигрантов, в котором проживали почти 500 человек, был выявлен в ходе рейда 11 апреля. Вскоре у 123 постояльцев врачи обнаружили заражение коронавирусом. На территории общежития был оперативно развернут мобильный госпиталь для содержания заболевших. Как отмечают медики, в больницу был госпитализирован всего один человек. У остальных болезнь протекает в легкой форме.
В связи с массовым заражением управление Следственного комитета по Ленинградской области завело уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU