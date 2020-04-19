2020-04-19T13:02:37+03:00
Общество

Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин

Теперь все, кто в нем находится, не имеют права выходить за территорию
Алина ЧЕМЕРИС
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Теперь проживающим в хостеле нельзя выходить за его территорию. Фото: администрация ЛОТеперь проживающим в хостеле нельзя выходить за его территорию. Фото: администрация ЛОФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Общежитие на территории деревни Новосергиевка, где ранее выявили вспышку заболевания коронавирусом среди трудовых мигрантов, закрыли на карантин. Соответствующее постановление выпустила администрация Всеволожского района Ленинградской области. Теперь те, кто проживает в хостеле, обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции – всем им запрещено выходить за территорию гостиницы.

Напомним, нелегальный хостел для мигрантов, в котором проживали почти 500 человек, был выявлен в ходе рейда 11 апреля. Вскоре у 123 постояльцев врачи обнаружили заражение коронавирусом. На территории общежития был оперативно развернут мобильный госпиталь для содержания заболевших. Как отмечают медики, в больницу был госпитализирован всего один человек. У остальных болезнь протекает в легкой форме.

В связи с массовым заражением управление Следственного комитета по Ленинградской области завело уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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