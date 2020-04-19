Более 9,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
В воскресенье, 19 апреля, в Сантк-Петербурге были зафиксированы еще 114 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1760 человек. Специалисты продолжают работу по выявлению инфекции. За последние сутки в городе были обследованы на коронавирус 9222 человека.
- С начала пандемии выздоровели 245 человек, в том числе за последние сутки - 32. Летальных случаев было зарегистрировано восемь, - сообщили в комитете здравоохранения.
Сейчас на карантине в связи с инфекцией находятся 4123 человека. Из них 57 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 вынуждены были изолироваться после контакта с заболевшими.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 613 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 9 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 72 обращения, в полицию - 170. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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