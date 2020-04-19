За безопасностью в храмах Санкт-Петербурга на время Пасхи смотрят сотрудники МЧС

19 Апр 2020 2020-04-19T13:23:54+03:00

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Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга организовали дежурства в храмах и церквях на время Пасхи. Спасатели смотрят за пожарной безопасностью и проводят профилактические беседы.

- Нашими сотрудниками были взяты на учет и проверены более ста объектов Русской Православной церкви, на которых планировалось проведение праздничных служб, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Проведенные проверки показали, что все объекты находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии. С настоятелями и персоналом сотрудники МЧС проводили дополнительные противопожарные инструктажи.

По словам сотрудников МЧС, никаких происшествий в пасхальную ночь не было. Пожарная безопасность не нарушена. При этом сотрудники МЧС продолжают дежурить в храмах.

- Торжественные Пасхальные мероприятия в церквях и храмах Санкт-Петербурга продолжаются, и сотрудники спасательного ведомства продолжают нести свою службу, обеспечивая безопасность и спокойствие верующих, - поясняют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU