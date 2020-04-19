В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции

19 Апр 2020 2020-04-19T13:26:14+03:00

Сейчас Петербург на втором месте по индексу самоизоляции после Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

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По данным сервиса Яндекса в пасхальное утро индекс самоизоляции в Петербурге вырос до 4,2 баллов. Это означает, что большинство жителей Северной столицы находились дома. К обеду этот показатель чуть снизился, и сейчас застыл на отметке 3,9.

Таким образом, 19 апреля Санкт-Петербург находится на втором месте по индексу самоизоляции. Опережает город на Неве только Москва. Также в число самых дисциплированных городов-милионников входят Воронеж (3,9), Ростов-на-Дону (3,8), Пермь (3,7).

Всего за минувшие сутки в России выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом – 6060 человек. В Петербурге зарегистрировано 114 случаев, в Лениградской области заболели 29 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 42 853 человека во всех 85 регионах, а число выздоровевших достигло 3291.

ИСТОЧНИК KP.RU