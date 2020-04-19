2020-04-19T13:26:14+03:00
Общество

В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции

С утра он составил 4,2 балла
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Сейчас Петербург на втором месте по индексу самоизоляции после МосквыСейчас Петербург на втором месте по индексу самоизоляции после МосквыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По данным сервиса Яндекса в пасхальное утро индекс самоизоляции в Петербурге вырос до 4,2 баллов. Это означает, что большинство жителей Северной столицы находились дома. К обеду этот показатель чуть снизился, и сейчас застыл на отметке 3,9.

Таким образом, 19 апреля Санкт-Петербург находится на втором месте по индексу самоизоляции. Опережает город на Неве только Москва. Также в число самых дисциплированных городов-милионников входят Воронеж (3,9), Ростов-на-Дону (3,8), Пермь (3,7).

Всего за минувшие сутки в России выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом – 6060 человек. В Петербурге зарегистрировано 114 случаев, в Лениградской области заболели 29 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 42 853 человека во всех 85 регионах, а число выздоровевших достигло 3291.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов
Священник, отлученный от церкви, организовал незаконных крестный ход на Невском проспекте
Пасхальная служба в Казанском соборе впервые за 30 лет прошла без прихожан
Рабочая неделя встретит жителей Ленинградской области дождем и мокрым снегом
Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей
В Карелии выявлен новый случай заболевания коронавирусом
На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа
В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции
За безопасностью в храмах Санкт-Петербурга на время Пасхи смотрят сотрудники МЧС
Более 9,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин
«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом
Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу