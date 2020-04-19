2020-04-19T14:00:46+03:00
Происшествия

На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа

Мужчина скончался в больнице от полученных травм
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
В результате мужчина скончался от полученных травмВ результате мужчина скончался от полученных травмФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Причиной трагедии в Красносельском районе Петербурга стала пьяная ссора между супругами. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в одном из домов по проспекту Ветеранов женщина и ее муж распивали спиртные напитки, а потом внезапно повздорили. Недолго думая, 30-летняя петербурженка схватила нож и ударила своего благоверного в шею.

- Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия была задержана гражданка 1990 года рождения, - сообщают в региональном главке.

Мужчину с колото-резаным ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти пострадавшего врачи не смогли. Рана оказалась слишком серьезной, и пациент в результате скончался от полученных травм. Сейчас в отношении жены погибшего мужчины составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов
Священник, отлученный от церкви, организовал незаконных крестный ход на Невском проспекте
Пасхальная служба в Казанском соборе впервые за 30 лет прошла без прихожан
Рабочая неделя встретит жителей Ленинградской области дождем и мокрым снегом
Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей
В Карелии выявлен новый случай заболевания коронавирусом
На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа
В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции
За безопасностью в храмах Санкт-Петербурга на время Пасхи смотрят сотрудники МЧС
Более 9,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин
«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом
Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу