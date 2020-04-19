На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа

19 Апр 2020 2020-04-19T14:00:46+03:00

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Причиной трагедии в Красносельском районе Петербурга стала пьяная ссора между супругами. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в одном из домов по проспекту Ветеранов женщина и ее муж распивали спиртные напитки, а потом внезапно повздорили. Недолго думая, 30-летняя петербурженка схватила нож и ударила своего благоверного в шею.

- Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия была задержана гражданка 1990 года рождения, - сообщают в региональном главке.

Мужчину с колото-резаным ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти пострадавшего врачи не смогли. Рана оказалась слишком серьезной, и пациент в результате скончался от полученных травм. Сейчас в отношении жены погибшего мужчины составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU