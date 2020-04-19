2020-04-19T14:20:21+03:00
Общество

В Карелии выявлен новый случай заболевания коронавирусом

Диагноз подтвердился у 62-летнего мужчины
Алина ЧЕМЕРИС
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Всего в республике сейчас 28 человек с диагнозом COVID-19Всего в республике сейчас 28 человек с диагнозом COVID-19Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Петрозаводске. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 28 человек. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

- Заразившимся оказался сотрудник молокозавода «Славмо», 62-летний мужчина. Источник его заражения пока неизвестен – мужчина с супругой из Карелии никуда не выезжали, соблюдали все меры профилактики заражения, - отмечает Парфенчиков.

В общей сложности за минувшие сутки в Карелии вывлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов нет. Всего с начала пандемии в республике проведено 8365 тестов на выявление инфекции COVID-19. Сейчас в стационаре находятся 30 человек, 87 пациентов выписаны. За все время в Карелии умерли 23 человека, госпитализированных с внебольничной пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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