Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей

19 Апр 2020 2020-04-19T14:50:00+03:00

На выплаты могут рассчитывать медики, оказывающие помощь больным в стационарных условиях Фото: Артем КИЛЬКИН

Надбавка полагается тем, кто работает с пациентами, зараженными коронавирусом

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Медработники, которые занимаются лечением граждан с подтвержденным COVID-19, могут рассчитывать на дополнительные стимулирующие выплаты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного. В нем указаны суммы, которые будут начисляться медикам, оказывающим помощь больным в стационарных условиях.

Так, врачам полагается выплата в размере 51 863 рубля, среднему медперсоналу – 25 931, младшему медперсоналу и прочим сотрудникам – 15 558.

Ранее уже сообщалось, что получать надбавку медики будут ежемесячно до момента улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Также в Петербурге разрабатывается комплекс мер для поддержки врачей, которые заразились коронавирусом.

Предположительно, те, кто в ходе работы с больными COVID-19 пациентами подхватил опасную инфекцию, получат 300 тысяч рублей, если это привело к инвалидности – 500 тысяч, если же в результате наступила смерть, родственники больного получат миллион рублей. Когда ти меры вступят в силу, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU