2020-04-19T14:50:00+03:00
Общество

Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей

Надбавка полагается тем, кто работает с пациентами, зараженными коронавирусом
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Комментарии: comments1
На выплаты могут рассчитывать медики, оказывающие помощь больным в стационарных условияхНа выплаты могут рассчитывать медики, оказывающие помощь больным в стационарных условияхФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Медработники, которые занимаются лечением граждан с подтвержденным COVID-19, могут рассчитывать на дополнительные стимулирующие выплаты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного. В нем указаны суммы, которые будут начисляться медикам, оказывающим помощь больным в стационарных условиях.

Так, врачам полагается выплата в размере 51 863 рубля, среднему медперсоналу – 25 931, младшему медперсоналу и прочим сотрудникам – 15 558.

Ранее уже сообщалось, что получать надбавку медики будут ежемесячно до момента улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Также в Петербурге разрабатывается комплекс мер для поддержки врачей, которые заразились коронавирусом.

Предположительно, те, кто в ходе работы с больными COVID-19 пациентами подхватил опасную инфекцию, получат 300 тысяч рублей, если это привело к инвалидности – 500 тысяч, если же в результате наступила смерть, родственники больного получат миллион рублей. Когда ти меры вступят в силу, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге разработали приложение для прогулок без штрафов
Священник, отлученный от церкви, организовал незаконных крестный ход на Невском проспекте
Пасхальная служба в Казанском соборе впервые за 30 лет прошла без прихожан
Рабочая неделя встретит жителей Ленинградской области дождем и мокрым снегом
Петербургские медики получат стимулирующие выплаты от 15 до 50 тысяч рублей
В Карелии выявлен новый случай заболевания коронавирусом
На проспекте Ветеранов задержали женщину, ударившую ножом своего мужа
В пасхальное воскресенье Петербург показывает высокий уровень самоизоляции
За безопасностью в храмах Санкт-Петербурга на время Пасхи смотрят сотрудники МЧС
Более 9,2 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Хостел в Новосергиевке закрыли на карантин
«Ленэкспо» оборудуют под госпиталь для зараженных коронавирусом
Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с Пасхой
Пасхальные службы 2020 года начались в Санкт-Петербурге
Пасхальные службы в Ленинградской области пройдут под открытым небом
Беглов поздравил с Пасхой православных жителей Санкт-Петербурга
Пропавшего без вести мужчину нашли в канаве в Волхове
Детеныша тюленя, бьющегося в судорогах, спасли у Финского залива
Ленинградская область заняла первое место по производству яиц в России
Таксиста поймали с килограммом наркотиков на «Скандинавии»
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге в субботу