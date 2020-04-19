Рабочая неделя встретит жителей Ленинградской области дождем и мокрым снегом

19 Апр 2020 2020-04-19T15:34:32+03:00

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Следующая неделя для жителей Ленинградской области начнется отнюдь не с весенней погоды. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, а днем поднимутся до +9. Кроме того, небесная канцелярия готовится обрушить на землю осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с севера. На дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим главное управление МЧС России по Ленинградской области просит жителей быть внимательнее. Водителям из-за риска ДТП рекомендовано не превышать скорость и использовать шины, соответствующие погодным условиями.

Пешеходам же сотрудники МЧС советуют передвигаться осторожно и не торопясь, а также переходить дорогу только в обозначенных местах и не перебегать проезжую часть перед движущимся транспортом, так как во время гололедицы водителю требуется больше времени, чтобы затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU