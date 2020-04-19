Священник, отлученный от церкви, организовал незаконных крестный ход на Невском проспекте

19 Апр 2020 2020-04-19T16:28:53+03:00

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Колонна верующих собралась около Казанского собора в полдень, чтобы пройти с крестным ходом в сторону Александро-Невской лавры. Зачинщиком незаконного шествия стал бывший священник Артемий Скрипкин. Ранее он опубликовал на своей странице призыв для петербургских верующих собраться на праздничный «променад».

- Они восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи. Как видно, пасхальная служба очень мешает в осуществлении их планов. Но почему же, если, как нам говорят, есть необходимость закрывать храмы Божии, увенчанные крестами, то до сих пор открыты другие храмы – «храмы ЕДЫ»? – возмущается Скрипкин на своей странице ВКонтакте.

В результате на крестный ход собрались порядка 30 человек, в том числе дети. Участниками стали и члены организации «Собор православных мирян».

- Из наших все понимают, что вирус - это фейк. Поэтому православные христиане встречают светлое Христово воскресенье и не боятся умереть, тем более в это время, - отмечает в беседе с «Комсомолкой» ее Лидер Анатолий Артюх.

ИСТОЧНИК KP.RU