2020-04-19T18:34:45+03:00
Дом. Семья

Тюлень, спасенный в Шлиссельбурге, показал, насколько он общительный

В стремлении дружить с людьми он ничем не уступает знаменитому Крошику [фото, видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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В общительности малыш не уступает знаменитому КрошикуВ общительности малыш не уступает знаменитому КрошикуФото: СОЦСЕТИ
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Зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали видео с тюленем Шлиссиком, которого недавно подобрали спасатели в Шлиссельбурге. Малыш «кряхтит» и трется о руку волонтера, показывая петербуржцам, насколько сильно ему необходимо простое человеческое внимание.

- Он норовит прилипнуть к нашим рукам, наподобие Крошика. А ещё он похож на большую шевелящуюся вербную почку, - пишут на странице Фонда ВКонтакте зоологи, умиляясь своим питомцем.

Волонтеры признаются – ластоногий малыш немного царапается, но отказывать в общении ему нельзя, ведь он еще маленький и без внимания ему сложно.

Напомним, на днях в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих привезли двоих детенышей серого тюленя. Одного нашли в Выборгском заливе, а другого – в Кургальском заказнике. Сейчас малыши находятся на лечении. В общей сложности зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы выхаживают сейчас 28 ластоногих питомцев.

Тюлень Шлиссик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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