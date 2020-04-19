Тюлень, спасенный в Шлиссельбурге, показал, насколько он общительный
Зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы опубликовали видео с тюленем Шлиссиком, которого недавно подобрали спасатели в Шлиссельбурге. Малыш «кряхтит» и трется о руку волонтера, показывая петербуржцам, насколько сильно ему необходимо простое человеческое внимание.
- Он норовит прилипнуть к нашим рукам, наподобие Крошика. А ещё он похож на большую шевелящуюся вербную почку, - пишут на странице Фонда ВКонтакте зоологи, умиляясь своим питомцем.
Волонтеры признаются – ластоногий малыш немного царапается, но отказывать в общении ему нельзя, ведь он еще маленький и без внимания ему сложно.
Напомним, на днях в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих привезли двоих детенышей серого тюленя. Одного нашли в Выборгском заливе, а другого – в Кургальском заказнике. Сейчас малыши находятся на лечении. В общей сложности зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы выхаживают сейчас 28 ластоногих питомцев.
Тюлень Шлиссик.
ИСТОЧНИК KP.RU