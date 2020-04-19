В Сосновом бору мужчина, проснувшись, обнаружил у себя дома труп соседа
Что именно произошло вечером 18 апреля, хозяин дома в Сосновом бору сказать не может. Помнит только, что днем к нему в гости пришел сосед. Мужчины вместе выпивали. Спустя пару часов хозяин лег спать, а гость продолжил застолье в одиночку.
Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вечером хозяин дома проснулся от неприятного запаха и увидел на полу радиатор, накрытый одеялом, рядом с радиатором в крови лежал его знакомый. У него было ножевое ранение шеи.
- Хозяин дома поясняет, что двери и окна были закрыты изнутри. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует, - отметил источник.
Известно, что убитый нигде не работал, был зарегистрирован в Сосновом бору. Мужчину, который вместе с погибшим распивал спиртные напитки, полицейские задержали. Теперь им предстоит выяснить, что же случилось в тот роковой вечер.
ИСТОЧНИК KP.RU