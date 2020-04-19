В Сосновом бору мужчина, проснувшись, обнаружил у себя дома труп соседа

19 Апр 2020 2020-04-19T19:17:11+03:00

Известно, что до трагедии хозяин дома и его погибший сосед вместе выпивали Фото: Олег ЗОЛОТО

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Что именно произошло вечером 18 апреля, хозяин дома в Сосновом бору сказать не может. Помнит только, что днем к нему в гости пришел сосед. Мужчины вместе выпивали. Спустя пару часов хозяин лег спать, а гость продолжил застолье в одиночку.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вечером хозяин дома проснулся от неприятного запаха и увидел на полу радиатор, накрытый одеялом, рядом с радиатором в крови лежал его знакомый. У него было ножевое ранение шеи.

- Хозяин дома поясняет, что двери и окна были закрыты изнутри. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует, - отметил источник.

Известно, что убитый нигде не работал, был зарегистрирован в Сосновом бору. Мужчину, который вместе с погибшим распивал спиртные напитки, полицейские задержали. Теперь им предстоит выяснить, что же случилось в тот роковой вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU