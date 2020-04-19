Пациенты с легким протеканием болезни COVID-19 смогут лечиться на дому

19 Апр 2020 2020-04-19T20:53:23+03:00

Каждый вызов на ОРВИ будет восприниматься как возможный случай коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

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Увозить в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19 в обязательном порядке будут беременных, людей старше 65 лет и детей до трех лет. Также показаниями к госпитализации являются лихорадка выше 38 градусов, хронические заболевания, жалобы на одышку, а также невозможность изоляции от тех, кто находится в группе риска.

Все остальные по желанию могут лечиться дома. Соответствующее распоряжение издал Комитет по здравоохранению.

В документе также отмечается, что каждый вызов врача на дом с жалобами на ОРВИ, будет рассматриваться как возможный случай коронавируса. Таким образом, медработник обязан приходить к пациенту в очках, маске или респираторе, перчатках, халате и бахилах. У всех обратившихся будет взят тест на COViD-19.

При этом пациентам нужно будет подписать согласие на амбулаторное лечение и выслушать информацию об ответственности за нарушение режима изоляции. Если карантин будет нарушен, больного увезут в медучреждение

ИСТОЧНИК KP.RU