2020-04-19T21:16:21+03:00
Общество

Вице-губернатор Эдуард Батанов станет куратором комитета финансов

Теперь он будет отвечать за увеличение доходов, оптимизацию расходов и вопросы налоговой политики
Алина ЧЕМЕРИС
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Батанов также будет заниматься вопросами взаимодействия Смольного с федеральными структурамиБатанов также будет заниматься вопросами взаимодействия Смольного с федеральными структурамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Курировать городской комитет финансов теперь будет вице-губернатор Эдуард Батанов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Северной столицы.

Согласно новому постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, на плечи Батанова теперь ложится ответственность за проведение налоговой и финансовой политики, за увеличение доходов и оптимизацию расходов, а также за разработку и исполнение бюджета.

Кроме того, он будет заниматься вопросами взаимодействия администрации Санкт-Петербурга с федеральными структурами, к числу которых относятся Министерство финансов РФ, федеральное казначейство, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба.

На помним, до подписания нового постановления за деятельность комитета по финансам отвечал вице-губернатор Евгений Елин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вице-губернатор Эдуард Батанов станет куратором комитета финансов
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