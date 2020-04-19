Вице-губернатор Эдуард Батанов станет куратором комитета финансов
Курировать городской комитет финансов теперь будет вице-губернатор Эдуард Батанов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Северной столицы.
Согласно новому постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, на плечи Батанова теперь ложится ответственность за проведение налоговой и финансовой политики, за увеличение доходов и оптимизацию расходов, а также за разработку и исполнение бюджета.
Кроме того, он будет заниматься вопросами взаимодействия администрации Санкт-Петербурга с федеральными структурами, к числу которых относятся Министерство финансов РФ, федеральное казначейство, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба.
На помним, до подписания нового постановления за деятельность комитета по финансам отвечал вице-губернатор Евгений Елин.
ИСТОЧНИК KP.RU