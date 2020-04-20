2020-04-20T07:45:56+03:00
Общество

Погода на 20 апреля в Санкт-Петербурге: Дождливо и до +9

В Северной столице постепенно начнет теплеть
Лилия КОЗЛОВА
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Понедельник 20 апреля начнется с пасмурной погоды в Санкт-ПетербургеПонедельник 20 апреля начнется с пасмурной погоды в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новая неделя апреля в Санкт-Петербурге началась с пасмурного неба. Утром в понедельник, 20 апреля, плотные серые облака, а температура воздуха с ночного нуля успела прогреться до плюс 3 градусов. Синоптики обещают, что к середине дня потеплеет.

- 20 апреля в Санкт-Петербурге облачная, днем с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью была 0...плюс 2 градуса, днем поднимется до плюс 7-9 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Пасмурная погода сохранится как минимум до середины недели, однако без существенных осадков. А вот температура воздуха начнет постепенно подниматься. Ожидается, что во вторник, 21 апреля, в Петербурге будет до плюс 9-11 градусов, а в среду, 22 апреля, воздух прогреется до 8-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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